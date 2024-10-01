Суспільство

Едем Адаманов став заступником міністра охорони здоров’я
1 Жовтня 2024 20:49
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міністерство
Віктор Ляшко та Едем Адаманов / Facebook Віктор Ляшко

Едем Адаманов із Медзакупівель став заступником міністра охорони здоров’я України. Він буде займатись питаннями фінансів, економіки, централізованих закупівель та відбудови у сфері охорони здоровʼя. 

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

“Багато колег зі сфери охорони здоров’я знають Едема завдяки його роботі у Медичні закупівлі України. Йому дійсно вдалося реалізувати чимало важливих ініціатив та запустити багато трансформаційних процесів, що суттєво покращило ефективність закупівельного процесу”, — зазначив глава МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, це втілилось у цілком конкретні речі для медзакладів та їх пацієнтів. Як пояснив міністр, йдеться про сучасне обладнання: лінійні прискорювачі для лікування онкохвороб, апарати МРТ, обладнання для судово-медичної та токсикологічної експертизи, С-арки, КТ, апарати УЗД.

Також, за словами Ляшка, торік вперше заощаджені кошти не повернулися в бюджет, а були використані для дозакупівлі ліків та важливого обладнання.

В МОЗ Адаманов продовжить працювати над добре відомими йому напрямками, додав міністр. Він відповідатиме за фінансово-економічний блок, централізовані закупівлі та інфраструктурні проєкти.

Едем Адаманов прийшов у Медичні закупівлі  України ще у червні 2019 року і пропрацював на посаді заступника генерального директора майже 2 роки.

З березня 2021 по липень 2022 року виконував обов’язки директора в іншій централізованій закупівельній організації – держустанові «Професійні закупівлі». А вже у липні 2022 року знову повернувся в МЗУ і пройшов шлях від заступника генерального директора з управління постачанням до очільника установи.


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