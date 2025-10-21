Міністеркою культури призначено Тетяну Бережну

Сьогодні, 21 жовтня, на пленарному засіданні Верховної Ради депутати затвердили на посаді міністерки культури та віцепрем’єр-міністеркою з питань гуманітарної політики Тетяну Бережну. Призначення підтримало 266 народних депутатів.

Про це повідомляє Суспільне.

Раніше за призначення Тетяни Бережної на ці посади проголосувала фракція “Слуга народу”. Кандидатуру Бережної також підтримав комітет Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Юристка за освітою, адвокатка Тетяна Бережна з 2022 року обіймала посаду заступниці міністерки економіки Юлії Свириденко та відповідала за політику у сфері праці та зайнятості, зокрема реформування трудової сфери, створення робочих місць, інтеграцію ветеранів у ринок праці.

Водночас Бережна виконувала обов’язки генеральної комісарки від України на Експо-2025 в Осаці (Японія) та відповідала за представлення України та реалізацію національного павільйону.