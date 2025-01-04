Суспільство

Мін’юст відновив роботу реєстру ДРАЦС після кібератаки
4 Січня 2025 18:45
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міністерство, хакер
Ілюстративне фото / Фото Міністерства юстиції України

Міністерство юстиції України повідомило про відновлення роботи реєстру ДРАЦС, який зазнав серйозних пошкоджень внаслідок масштабної російської кібератаки.

Тепер відділи державної реєстрації актів цивільного стану знову можуть вносити відомості про народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть. Усі документи, видані в паперовій формі під час тимчасового відключення реєстру, зараз вносяться до електронної системи. Вони залишаються дійсними, а їх цифрові копії незабаром будуть доступні в реєстрі.

Також вже з 5 січня Мінюст відновить обмін даними з іншими державними органами, зокрема Державною податковою службою, Пенсійним фондом та Міністерством оборони України. Очікується, що впродовж наступної доби запрацюють низка онлайн-сервісів на порталі Дія, зокрема стане можливим подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох і більше дітей до 18 років.

Раніше Міністерство юстиції вже відновило роботу трьох основних реєстрів нотаріату, зокрема Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.


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