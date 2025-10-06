        Суспільство

        Economist: Україна збільшить виробництво ракет “Фламінго”, якими вже б’ють по РФ

        Галина Шподарева
        6 Жовтня 2025 12:04
        читать на русском →
        Українська далекобійна ракета "Фламінго" / Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
        Українська далекобійна ракета "Фламінго" / Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

        В Україні планують збільшити виробництво далекобійних ракет FP-5 “Фламінго”. Зброя, ймовірно, вже використовувалася для ударів по території РФ.

        Про це пише Economist.

        За інформацією видання, в Україні станом на зараз виготовляють дві-три ракети “Фламінго” на день. До кінця місяця виробництво має зрости до семи  ракет на добу.

        Реклама
        Реклама

        Як повідомляє Economist, Україна вже почала застосовувати ракети “Фламінго” та дрони FP-1 у бойових умовах. На дрони припадає 60% ударів по території РФ.

        Бойова частина ракети важить 1150 кілограмів, дальність польоту – понад 3000 кілометрів. Як зазначав військовий оглядач ZN.UA Віталій Кононученко, такі характеристики дають змогу знищувати майже будь-які цілі у глибині російської території, які раніше були повністю недоступними для української зброї.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини