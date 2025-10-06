Economist: Україна збільшить виробництво ракет “Фламінго”, якими вже б’ють по РФ

В Україні планують збільшити виробництво далекобійних ракет FP-5 “Фламінго”. Зброя, ймовірно, вже використовувалася для ударів по території РФ.

Про це пише Economist.

За інформацією видання, в Україні станом на зараз виготовляють дві-три ракети “Фламінго” на день. До кінця місяця виробництво має зрости до семи ракет на добу.

Як повідомляє Economist, Україна вже почала застосовувати ракети “Фламінго” та дрони FP-1 у бойових умовах. На дрони припадає 60% ударів по території РФ.

Бойова частина ракети важить 1150 кілограмів, дальність польоту – понад 3000 кілометрів. Як зазначав військовий оглядач ZN.UA Віталій Кононученко, такі характеристики дають змогу знищувати майже будь-які цілі у глибині російської території, які раніше були повністю недоступними для української зброї.