Українські юніори вибороли “срібло” на чемпіонаті Європи з сучасного п’ятиборства в Туреччині

На чемпіонаті Європи з сучасного п’ятиборства, що триває в турецькій Аланії, українська збірна поповнила медальний залік. Як повідомило Міністерство молоді та спорту України, Роман Попов і Данило Сич здобули срібні нагороди в юніорській чоловічій естафеті з біатлу — нового виду п’ятиборства, який поєднує плавання та біг.

У відомстві привітали спортсменів і тренерів, зазначивши, що змагання триватимуть до 9 листопада, а українські спортсмени продовжують боротьбу за медалі континентальної першості.