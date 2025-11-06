        Спорт

        Українські юніори вибороли “срібло” на чемпіонаті Європи з сучасного п’ятиборства в Туреччині

        Сергій Бордовський
        6 Листопада 2025 20:21
        Роман Попов і Данило Сич стали срібними призерами Євро з біатлу серед юніорів / Фото: Modern Pentathlon Ukraine
        На чемпіонаті Європи з сучасного п’ятиборства, що триває в турецькій Аланії, українська збірна поповнила медальний залік. Як повідомило Міністерство молоді та спорту України, Роман Попов і Данило Сич здобули срібні нагороди в юніорській чоловічій естафеті з біатлу — нового виду п’ятиборства, який поєднує плавання та біг.

        У відомстві привітали спортсменів і тренерів, зазначивши, що змагання триватимуть до 9 листопада, а українські спортсмени продовжують боротьбу за медалі континентальної першості.


