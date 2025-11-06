Зеленський оголосив про нові санкції проти російської діяльності в Арктиці

Президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні анонсував запровадження нового пакету санкцій, спрямованого безпосередньо проти російської економічної діяльності в Арктиці. За словами глави держави, цей регіон є ключовим джерелом доходів агресора, де Росія видобуває ресурси на суму десятків мільярдів доларів щорічно. “Сьогодні є наші нові санкції – пакет проти російської діяльності в Арктиці. Це для Росії – дуже прибуткова справа”, – наголосив Зеленський, підкреслюючи, що обмеження цих потоків стане потужним ударом по фінансуванню війни.

Арктика генерує значну частину російських експортних надходжень від нафти, газу та інших ресурсів. Зеленський закликав міжнародних партнерів приєднатися до тиску, аналогічно до санкцій проти російського танкерного флоту та нафтових компаній. “Ми працюємо з партнерами, щоб так само, як щодо танкерного флоту, так само, як щодо російських нафтових компаній, – щоб партнери працювали й проти всього того обсягу ресурсів, які росіяни продають з Арктики. Це справедливо”, – заявив він. Президент також повідомив про синхронізацію українського пакету з 19-м санкційним пакетом Європейського Союзу, закликаючи країни поза ЄС, зокрема Норвегію, Швейцарію та Велику Британію, приєднатися до обмежень. “Партнери нас чують – беруть наші пропозиції. Загалом у нас дуже непогана координація в санкційній роботі, тож будемо й надалі розширювати тиск на Росію за цю війну”, – додав Зеленський.