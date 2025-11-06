У Росії унаслідок атаки дронів зупинено роботу Волгоградського НПЗ

Волгоградський нафтопереробний завод компанії «Лукойл» призупинив роботу після удару українських дронів у ніч на четвер. Про це повідомляє Reuters.

За даними трьох джерел агентства, під час атаки було пошкоджено первинну установку переробки CDU-5 потужністю 9,1 тис. тонн на добу (приблизно 66,7 тис. барелів) — це близько п’ятої частини виробничих можливостей заводу — а також гідрокрекер із потужністю 11 тис. тонн на добу. Один зі співрозмовників зазначив, що «завод зупинено, CDU-5 горіла, є пошкодження гідрокрекера».

Минулого року Волгоградський НПЗ переробив 13,7 млн тонн нафти, що становить 5,1% від загального обсягу переробки в російських нафтопереробних підприємствах.

Російська влада заявила, що в ніч на четвер Україна запустила щонайменше 75 дронів по території РФ. Унаслідок атаки в промисловій зоні Волгограда спалахнула пожежа, загинув 48-річний чоловік, десятки авіарейсів по країні були скасовані.

За даними Reuters, Волгоградський НПЗ, розташований у Красноармійському районі міста, не вперше стає ціллю українських безпілотників.