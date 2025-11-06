Психополоса в ССО: секрети підготовки спецпризначенців

Соціальна реклама

Репортаж із навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій про знамениту психологічну смугу перешкод.

Запах диму змішується з металом і сирою землею, у повітрі стоїть гуркіт вибухів і лунають вигуки інструкторів. Хтось повзе крізь багнюку, хтось долає тунель у повній темряві, хтось стримує дихання, коли поруч вибухає імітаційна граната.

Тут випробовують не м’язи, а психіку, не швидкість, а витримку. Людина має навчитися діяти в умовах хаосу – коли навколо вибухи, шум, тіснота, темрява. Коли мозок каже зупинитися, а тіло мусить рухатись далі.

Психополоса в ССО / Фото: ССО

Перед стартом кожен хвилюється, але це хвилювання – не від страху, а від очікування. «Бачили, як після смуги колеги поверталися із синяками і брудом, – посміхається одна з учасниць, курсантка «Рута». – Тому я йшла сюди з острахом, але насправді вийшло зовсім не страшно…»

Командна підтримка – головне правило цієї смуги. «Я знаю, що можу покластися на побратимів. Якщо щось не виходить – допоможуть, підкажуть. І це найцінніше. Бо суть цієї підготовки саме в команді», – каже дівчина.

Дійсно, тут не сховаєшся за чужою спиною. Коли хтось вагається, коли лунають крики інструкторів, коли поруч вибухає граната – усе це виявляє, хто здатен діяти під тиском, хто бере ініціативу на себе, а хто готовий підстрахувати. Саме тут видно, хто може вести за собою.

Є речі, які не відпрацюєш у спортзалі. Один із таких моментів – тунель без освітлення. «Ми спустилися в повну темряву, і треба було рухатися наосліп. Я відчув клаустрофобію, якої ніколи раніше не мав. Навіть трохи запанікував, але зібрався, впорався із собою – і пройшов», – згадує курсант «Малий».

Це й є суть вправи: не зламати людину, а навчити приборкувати страх, знаходити внутрішні ресурси і рухатись далі.

Кожен учасник має свою «найважчу» перешкоду. Курсант «Урса» зізнається, що боявся води, але вона стала для нього навіть приємною несподіванкою: «Коли поливали з брандспойтів – це було полегшення, освіжило».

Є й моменти, що викликають зовсім інші емоції. «У мене вдома є собака, тому думала, що цей елемент буде легким. Але коли побачила поруч двох велетнів, навіть у намордниках, – стало моторошно. Вони стрибали, ціплялися лапами, намагалися вкусити. Це був короткий ступор», – зізнається «Рута».

А ще є дрони. «Коли вони зависають над тобою – це новий досвід. Інстинктивно хочеться сховатися, але треба залишатися зібраним. Це тренує реакцію», – додає «Малий».

Інструктори не дають розслабитися. «Якщо хтось помилявся – відразу прилітала граната. Постійно щось вибухало, сипалося, кричало. Це додавало реалістичності», – кажуть учасники.

Але це не спецефекти заради видовища. Це – адреналінова репетиція бойової реальності, до якої мають бути готові воїни. Саме тут проявляються лідери, видно, хто мислить під стресом і хто здатен підтримати товариша.

Після фінішу на обличчях – суміш виснаження й задоволення. «Дуже круто. Це кайф», – ділиться «Рута». – «Це чудовий досвід. Він згуртовує колектив і показує, на що ти здатен. Після цього з’являється справжнє натхнення».

Коротка порада для тих, хто лише готується пройти смугу, звучить просто: «Не боятися. Йти вперед. Помилятися, але рухатися далі. Працювати в команді – і все вийде».

Завдання психологічної смуги перешкод у навчальному центрі ССО – підготувати воїнів до реальних бойових умов, навчити діяти під тиском, мислити в стресі, працювати в команді та розуміти себе. Тут формують не лише витривалість, а й внутрішній стрижень воїна ССО.

