Російські дрони вдарили по Дніпру — виникла пожежа, є постраждалі

Масована атака безпілотників по Дніпропетровщині ввечері 6 листопада призвела до поранень цивільних і руйнувань у кількох громадах, повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко.

У Дніпрі внаслідок удару дронів виникла пожежа. Пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. Спочатку повідомлялося про чотирьох поранених — жінку 34 років і трьох чоловіків віком 40, 42 і 57 років, усіх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Згодом кількість постраждалих зросла до шести, троє з них залишаються в лікарні.

У Павлограді триває ліквідація наслідків попередніх атак по критичній інфраструктурі — частина населених пунктів Павлоградського й Синельниківського районів досі без світла, лікарні працюють від генераторів.

Протягом дня під обстрілами перебували Нікопольщина та Межівська громада. Ворожі снаряди та дрони пошкодили багатоповерхівку, приватні будинки, господарські споруди та фермерське господарство.

За даними Повітряного командування, українські захисники ввечері збили 14 російських безпілотників над Дніпропетровщиною.