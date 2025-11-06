Облив двері колишньої дівчини кров’ю — отримав 8 років за ґратами: киянина засудили за жахливе хуліганство

Київські прокурори домоглися справедливого вироку для 35-річного киянина, який вчинив жорстокий акт хуліганства щодо своєї колишньої дівчини. Чоловік, який уже мав судимість, тепер за сукупністю злочинів проведе за ґратами 8 років і 1 місяць.

Раніше засуджений киянин у Дарницькому районі облив двері колишньої дівчини кров’ю / Фото: прокуратура України

Інцидент стався в Дарницькому районі столиці. Після вживання алкоголю обвинувачений придбав два балончики з фарбою та набір для кров’янки – свіжу свинячу кров і кишки на ринку. Спочатку він розписав стіни загального коридору в будинку, де мешкає його ексдівчина, нецензурними написами. Потім облив двері та стіни квартири кров’ю, а біля порогу розкидав кишки, спричинивши жахливий вигляд і психологічний тиск на жертву.

За словами прокурорів, чоловік діяв з метою залякати колишню партнерку, демонструючи свою агресію та нестриманість. Дарницький районний суд Києва визнав його винним у хуліганстві за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Реклама

Реклама

Цей злочин не став першим для обвинуваченого. У 2022 році суд Чернігівської області засудив його за вимагання, незаконне позбавлення волі та грабіж. Однак, попри набуття вироком законної сили, чоловіка не взяли під варту, що дозволило йому продовжити протиправну діяльність. Тепер, з урахуванням попередніх вироків, загальне покарання сягнуло 8 років і 1 місяця позбавлення волі.