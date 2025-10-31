CNN: Пентагон дав зелене світло на передачу Україні ракет Tomahawk — рішення за Трампом

Пентагон дав Білому дому дозвіл на передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk після оцінки, що це не вплине негативно на запаси США. Остаточне рішення залишається за Дональдом Трампом.

Про це пише CNN з посиланням на власні джерела з-поміж американських та європейських посадовців.

Під час робочого обіду з Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі Дональд Трамп заявив, що волів би не надавати ракети Україні, оскільки “ми не хочемо віддавати те, що нам потрібно, щоб захищати нашу країну”.

Відомо, що об’єднаний комітет начальників штабів поінформував Білий дім про свою оцінку раніше цього місяця, безпосередньо перед зустріччю Трампа із Зеленським.

Як зазначили два європейські посадовці, ця оцінка підбадьорила європейських союзників, які вважають, що у Вашингтона тепер менше підстав не надавати ракети. Трамп також заявив за кілька днів до зустрічі із Зеленським, що у США “багато Tomahawk”, які потенційно можна було б передати Україні.

Американські та європейські посадовці були здивовані, коли Трамп різко змінив позицію через кілька днів, заявивши під час вступного слова на робочому обіді із Зеленським у Білому домі, що США “потребують” цих ракет. Потім він сказав Зеленському за зачиненими дверима, що США не надаватимуть їх — принаймні поки що.

Рішення Трампа було ухвалене наступного дня після телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, який сказав Трампу, що ракети Tomahawk можуть вражати великі російські міста, такі як Москва і Санкт-Петербург, — не матимуть значного впливу на поле бою, але зашкодять відносинам між США і Росією.

Як раніше повідомляли джерела CNN, Трамп не зняв питання про ракети з порядку денного повністю, і адміністрація підготувала плани швидкої передачі ракет Україні, якщо він віддасть відповідний наказ. В останні тижні Трамп також дедалі більше дратується через небажання Путіна серйозно розглядати мирні переговори, тому минулого тижня він схвалив нові санкції США проти російських нафтових компаній і скасував заплановану зустріч із Путіним у Будапешті для обговорення війни в України.

Хоча Пентагон не має занепокоєнь щодо запасів, представники оборонного відомства США все ще намагаються з’ясувати, як Україна буде навчатися та використовувати ці ракети. За їхніми словами, залишається кілька операційних питань, які потрібно вирішити, щоб Україна могла ефективно застосовувати ракети.

Як Україна застосовуватиме Tomahawk

Одне зі складних питань — як Україна запускатиме ракети, якщо США їх нададуть. Tomahawk зазвичай запускаються з надводних кораблів або підводних човнів, але український флот сильно ослаблений, тому, ймовірно, ракети доведеться запускати із суші. Корпус морської піхоти та армія США розробили наземні пускові установки, які могли б бути передані Україні.

Але навіть якщо США не захочуть надавати пускові установки, європейські посадовці вважають, що Україна зможе знайти обхідне рішення. Один із них зазначив, що українські інженери вже змогли адаптувати британські ракети Storm Shadow, спочатку призначені для сучасних літаків НАТО, до своїх старих винищувачів радянського виробництва.

У повідомленні в X Зеленський заявив, що Україна сподівається розширити свої далекобійні можливості до кінця цього року, щоб завершити війну “на справедливих умовах” для країни.

“Глобальні санкції та наша точкова точність практично синхронізуються, щоб завершити цю війну на умовах, справедливих для України. Усі цілі для далекобійних ударів мають бути повністю визначені до кінця року, включно з розширенням нашого далекобійного потенціалу”, — написав він.