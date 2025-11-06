        Новини

        Наталка Діденко: попереду кілька теплих днів, похолодання очікується після 11 листопада

        Сергій Бордовський
        6 Листопада 2025 17:01
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Ігор Піддубний/Facebook
        Ілюстративне фото / Ігор Піддубний/Facebook

        Пʼятниця, 7 листопада, в Україні буде теплою та спокійною, повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Над країною пануватиме антициклон, тож опадів не очікується, а в багатьох регіонах з’явиться сонце після ранкових туманів.

        Температура повітря вночі становитиме +2…+8 градусів, удень — +10…+14, на півдні місцями до +16 градусів. У Києві без опадів, вночі та вранці туман, удень повітря прогріється до +10…+11 градусів.

        Синоптикиня додала, що істотне похолодання прийде в Україну 11–12 листопада, але «до зими ще далеко».

        Реклама
        Реклама


        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини