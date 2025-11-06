Наталка Діденко: попереду кілька теплих днів, похолодання очікується після 11 листопада

Пʼятниця, 7 листопада, в Україні буде теплою та спокійною, повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Над країною пануватиме антициклон, тож опадів не очікується, а в багатьох регіонах з’явиться сонце після ранкових туманів.

Температура повітря вночі становитиме +2…+8 градусів, удень — +10…+14, на півдні місцями до +16 градусів. У Києві без опадів, вночі та вранці туман, удень повітря прогріється до +10…+11 градусів.

Синоптикиня додала, що істотне похолодання прийде в Україну 11–12 листопада, але «до зими ще далеко».

