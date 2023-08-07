Європейські компанії втратили на російському ринку 100 млрд євро – FT

Найбільші європейські компанії втратили щонайменше 100 млрд євро в Росії після того, як вона почала повномасштабну війну проти України. Найменше втратили ті компанії, які пішли раніше інших, пише Financial Times з посиланням на фінансові звіти 600 компаній.

Збитки зафіксували майже третина з них. Ці втрати виникли в результаті знецінення активів, валютообмінних операцій та інших одноразових витрат в результаті продажу, закриття або скорочення діяльності в Росії. Загальна цифра не включає непрямі макроекономічні наслідки війни, такі як підвищення вартості енергії та товарів.

Видання вказує, що рішення Росії експропріювати бізнес таких компаній, як Fortum і Uniper (квітень 2023 року) та Danone і Carlsberg (липень 2023 року), загрожує подібними проблемами й іншим компаніям, які досі не згорнули свою діяльність.

“Компанії, які пішли з Росії, втратили багато грошей, але ті, хто залишився, ризикують набагато більшими втратами. Виявилося, що найкраща стратегія для компаній після початку війни – розвернутися і піти. Чим швидше ви пішли, тим менші ваші втрати”, – цитує FT аналітика консалтингової фірми Control Risks Набі Абдуллаєва.

Найбільші списання задекларували нафтогазові компанії BP, Shell і TotalEnergies (разом – 40,6 млрд євро), але їхні збитки були з лишком компенсовані стрибком ціни на енергоресурси.

Західні автовиробники втратили у Росії 6,4 млрд євро, найбільше – Renault (2,3 млрд євро) і Volkswagen (2 млрд євро).

Французький банк Société Générale у квітні 2022 зміг продати свою російську “дочку” Росбанк за 3,1 млрд євро, тоді як менш спритні європейські банки тепер змушені декларувати величезні витрати: Raiffeisen – 1 млрд євро, UniCredit – 1,3 млрд євро, Intesa Sanpaolo – 1,4 млрд євро.

За підрахунками Київської школи економіки, понад 50% із майже 1900 європейських компаній, які займались бізнесом в Росії до початку повномасштабного вторгнення, досі працюють у країні-агресорі. Серед них – такі гіганти, як UniCredit, Raiffeisen, Nestlé і Unilever.