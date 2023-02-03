Економіка

ЄС і G7 вводять стелю цін на російські нафтопродукти

3 Лютого 2023 20:28
37
санкції, нафта

ЄС та G7 запроваджують цінову стелю на російські нафтопродукти.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що у неділю набуде чинності заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів.

“Разом із “Великою сімкою” ми встановлюємо граничні ціни на ці продукти, скорочуючи доходи Росії та забезпечуючи стабільність світових енергетичних ринків”, – зауважила вона.

Раніше у п’ятницю шведське головування в Раді ЄС повідомило, що постійні представники країн Євросоюзу погодили стелю цін на російські нафтопродукти.

“Посли ЄС сьогодні схвалили граничні ціни на нафтопродукти перед остаточним ухваленням Радою ЄС. Важлива угода в рамках подальшої відповіді ЄС та партнерів на російську агресію проти України”, – йдеться у повідомленні головування у Twitter.

Редактор з питань Європи “Радіо Свобода” Рікард Джозвік уточнив, що країни ЄС домовилися про стелю цін у $100 на російський дизель і  $45 на різні масла.

Також, за його інформацією, країни-члени дали письмове зобов’язання про перегляд граничної ціни на сиру російську нафту у березні. Зараз ціна становить $60.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Лютого 2023 19:19
57

США оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на $2,2 млрд
3 Лютого 2023 20:28
37

ЄС і G7 вводять стелю цін на російські нафтопродукти
3 Лютого 2023 18:35
54

Окупанти наступають на чотирьох напрямках, – Генштаб
3 Лютого 2023 17:11
41

Євросоюз готує десятий пакет санкцій проти рф на €10 мільярдів
3 Лютого 2023 16:30
75

Здавати Бахмут ніхто не буде, – Зеленський
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Россия должна уйти
Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
усі думки