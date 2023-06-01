Економіка

ЄС готує чотирирічну програму підтримки України на десятки мільярдів євро – FT

1 Червня 2023 12:13
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допомога, Євросоюз

Європейський Союз готує чотирирічну програму фінансової підтримки України на десятки мільярдів євро, пише Financial Times з посиланням на європейських дипломатів та посадових осіб.

Макрофінансова підтримка України з боку Євросоюзу у 2023 році становитиме 18 млрд євро.

Наступний план вирішили готувати не на один рік, а одразу на чотири – до 2027-го включно. Таке планування дасть Україні більше певності у власних фінансах і має заохотити інших союзників, насамперед США та Велику Британію, взяти на себе подібні довгострокові зобов’язання.

Конкретна сума фінансової допомоги поки що не визначена, але вже відомо, що пакет буде прив’язаний до виконання Україною певних реформ. Євросоюз також збирається контролювати, що Україна витрачатиме ці гроші правильно.

Офіційну пропозицію Європейської комісії можуть підготувати до конференції з питань відновлення України, яка відбудеться у Лондоні 21-22 червня.


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