Японська Isuzu Motors пішла з Росії

Японський виробник вантажівок Isuzu Motors Ltd пішов з російського ринку, продавши свою дочірню компанію місцевому автовиробнику Sollers.

Про це повідомило японське агентство Kyodo з посиланням на власні джерела.

Російське підприємство Isuzu в Ульяновську працювало з 2008 року, на його частку припадало близько 1% світового виробництва комерційних вантажівок цієї компанії. У 2021 році цей завод виробив близько 3700 машин.

У березні 2022 року Isuzu Motors припинила виробництво вантажівок на російському майданчику, а у вересні стало відомо, що компанія розглядає остаточний вихід з Росії.

Isuzu Motors Ltd., більш відома як Isuzu, є японським багатонаціональним виробником автомобілів зі штаб-квартирою в Ніші-ку, Йокогама, Японія. Основною діяльністю компанії є виробництво, маркетинг і продаж комерційних автомобілів і дизельних двигунів Isuzu.