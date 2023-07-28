Японія розширила санкції проти Росії

Японія ввела проти Росії нові санкції, які передбачають заборону на експорт автомобілів, яхт, текстилю та виробів із металів.
Про це повідомили в пресслужбі міністерства економіки Японії.
“З огляду на поточну ситуацію в Україні, а також з метою сприяння міжнародним зусиллям Японії щодо підтримання міжнародного миру та виходячи зі змісту заходів, які нещодавно вирішили вжити провідні країни світу, Кабінет Міністрів у п’ятницю, 28 липня 2023 року, схвалив часткову зміну до Наказу про контроль за експортною торгівлею з метою запровадження заходів щодо заборони експорту до Росії”, – ідеться в повідомленні.
Нові обмежувальні заходи набудуть чинності з 9 серпня 2023 року.
Так, у списку заборонених до експорту товарів у Росію є транспортні засоби та запчастини до них. Мовиться, зокрема, про бензиновий і дизельний двигуни з об’ємом понад 1,9 літра. Також у списку є гібридні автомобілі та електромобілі.
Зазначають, що зараз список підсанкційних товарів є приблизним. Остаточний представлять 2 серпня 2023 року. Наразі ж серед заборонених до експорту товарів є:
- електричне обладнання та його частини;
- залізничні локомотиви, колійні транспортні засоби, електровози, тепловози;
- хімічні та інші речовини, зокрема, гашене вапно, перекис водню, барвники та пігменти, поліграфічні фарби, мастила, засоби для обробки текстилю, шкіри, хутра тощо, модифікований крохмаль, клеї;
- продукція для хімпромисловості – реагенти, каталізатори, прискорювачі реакцій;
- пластмаси й вироби з них, зокрема, акрилові полімери;
- гума й гумові вироби, зокрема, шини для великогабаритних транспортних засобів;
- деревина та дерев’яні вироби, серед яких є вироби з фанери, шпон і панелі з нього, а також меблі;
- вироби з натурального та композитного корку;
- целюлоза й макулатура, папір, картон і картонні вироби;
- бавовна та бавовна тканина, пряжа, штучне волокно й текстиль;
- вата, тканини, промисловий текстиль і вироби з нього, трикотаж, вживаний одяг;
- камінь, гіпс, цемент, асфальт, азбест, слюда тощо;
- керамічні вироби, скло й скляні вироби;
- залізо, мідь, сталь, нікель, алюміній, свинець тощо й вироби з них;
- котли, обладнання, їхні частини та приладдя;
- яхти, а також прогулянкові й спортивні судна тощо;
- матеріали для фотографії чи плівки, зокрема, світлочутлива рулонна фотоплівка.