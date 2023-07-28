Японія розширила санкції проти Росії

Японія ввела проти Росії нові санкції, які передбачають заборону на експорт автомобілів, яхт, текстилю та виробів із металів.

Про це повідомили в пресслужбі міністерства економіки Японії.

“З огляду на поточну ситуацію в Україні, а також з метою сприяння міжнародним зусиллям Японії щодо підтримання міжнародного миру та виходячи зі змісту заходів, які нещодавно вирішили вжити провідні країни світу, Кабінет Міністрів у п’ятницю, 28 липня 2023 року, схвалив часткову зміну до Наказу про контроль за експортною торгівлею з метою запровадження заходів щодо заборони експорту до Росії”, – ідеться в повідомленні.

Нові обмежувальні заходи набудуть чинності з 9 серпня 2023 року.

Так, у списку заборонених до експорту товарів у Росію є транспортні засоби та запчастини до них. Мовиться, зокрема, про бензиновий і дизельний двигуни з об’ємом понад 1,9 літра. Також у списку є гібридні автомобілі та електромобілі.

Зазначають, що зараз список підсанкційних товарів є приблизним. Остаточний представлять 2 серпня 2023 року. Наразі ж серед заборонених до експорту товарів є: