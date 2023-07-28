Економіка

Японія розширила санкції проти Росії

28 Липня 2023 10:26
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санкції, японія

Японія ввела проти Росії нові санкції, які передбачають заборону на експорт автомобілів, яхт, текстилю та виробів із металів.

Про це повідомили в пресслужбі міністерства економіки Японії.

“З огляду на поточну ситуацію в Україні, а також з метою сприяння міжнародним зусиллям Японії щодо підтримання міжнародного миру та виходячи зі змісту заходів, які нещодавно вирішили вжити провідні країни світу, Кабінет Міністрів у п’ятницю, 28 липня 2023 року, схвалив часткову зміну до Наказу про контроль за експортною торгівлею з метою запровадження заходів щодо заборони експорту до Росії”, – ідеться в повідомленні.

Нові обмежувальні заходи набудуть чинності з 9 серпня 2023 року.

Так, у списку заборонених до експорту товарів у Росію є транспортні засоби та запчастини до них. Мовиться, зокрема, про бензиновий і дизельний двигуни з об’ємом понад 1,9 літра. Також у списку є гібридні автомобілі та електромобілі.

Зазначають, що зараз список підсанкційних товарів є приблизним. Остаточний представлять 2 серпня 2023 року. Наразі ж серед заборонених до експорту товарів є:

  • електричне обладнання та його частини;
  • залізничні локомотиви, колійні транспортні засоби, електровози, тепловози;
  • хімічні та інші речовини, зокрема, гашене вапно, перекис водню, барвники та пігменти, поліграфічні фарби, мастила, засоби для обробки текстилю, шкіри, хутра тощо, модифікований крохмаль, клеї;
  • продукція для хімпромисловості – реагенти, каталізатори, прискорювачі реакцій;
  • пластмаси й вироби з них, зокрема, акрилові полімери;
  • гума й гумові вироби, зокрема, шини для великогабаритних транспортних засобів;
  • деревина та дерев’яні вироби, серед яких є вироби з фанери, шпон і панелі з нього, а також меблі;
  • вироби з натурального та композитного корку;
  • целюлоза й макулатура, папір, картон і картонні вироби;
  • бавовна та бавовна тканина, пряжа, штучне волокно й текстиль;
  • вата, тканини, промисловий текстиль і вироби з нього, трикотаж, вживаний одяг;
  • камінь, гіпс, цемент, асфальт, азбест, слюда тощо;
  • керамічні вироби, скло й скляні вироби;
  • залізо, мідь, сталь, нікель, алюміній, свинець тощо й вироби з них;
  • котли, обладнання, їхні частини та приладдя;
  • яхти, а також прогулянкові й спортивні судна тощо;
  • матеріали для фотографії чи плівки, зокрема, світлочутлива рулонна фотоплівка.

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