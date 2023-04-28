Економіка

Варшава та ЄС домовилися про обмеження щодо українського агроімпорту

28 Квітня 2023 16:46
15
читать на русском →
зерно

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава та Брюссель досягли домовленості про обмеження українського агроімпорту: мовиться насамперед про зернові й кукурудзу.

Про це пише RMF 24.

“Ми завершили домовленості з ЄС щодо заборони імпорту цієї сільськогосподарської продукції, яка призвела до дестабілізації на польському ринку. Йдеться насамперед про зернові та кукурудзу”, – ствердив прем’єр Польщі.

Угода містить зобов’язання Польщі та інших країн вийти з односторонньої блокади імпорту продовольства з України. Введеться заборона ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та соняшникової олії. Зазначається, що на ці п’ять товарів припадає 90% всього імпорту з України.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Квітня 2023 18:19
7

Кількість жертв в Умані зросла до 21
28 Квітня 2023 18:11
9

Україна отримала від США понад 1 млрд доларів грантової допомоги
28 Квітня 2023 16:33
14

Зеленський зустрівся з президентами Чехії та Словаччини
28 Квітня 2023 15:49
21

Польоти цивільної авіації не відновлять, поки це не буде безпечно на 100%, – Украерорух
28 Квітня 2023 13:45
182

Зеленський доручив Залужному відправляти воєнкомів на фронт
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
Юрий САПРОНОВ

Багато гівна летить на вентилятор
Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
усі думки