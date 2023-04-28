Варшава та ЄС домовилися про обмеження щодо українського агроімпорту

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава та Брюссель досягли домовленості про обмеження українського агроімпорту: мовиться насамперед про зернові й кукурудзу.

Про це пише RMF 24.

“Ми завершили домовленості з ЄС щодо заборони імпорту цієї сільськогосподарської продукції, яка призвела до дестабілізації на польському ринку. Йдеться насамперед про зернові та кукурудзу”, – ствердив прем’єр Польщі.

Угода містить зобов’язання Польщі та інших країн вийти з односторонньої блокади імпорту продовольства з України. Введеться заборона ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та соняшникової олії. Зазначається, що на ці п’ять товарів припадає 90% всього імпорту з України.