Економіка

В Україні рівень безробіття 2023 року становитиме близько 26% — прогноз НБУ

3 Лютого 2023 17:45
9
нбу

Національний банк України прогнозує безробіття в Україні на рівні 26% у 2023 році.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

У НБУ прогнозують, що впродовж 2023 року безробіття залишатиметься на високому рівні (близько 26%). Надалі воно знижуватиметься завдяки розширенню попиту на робочу силу на тлі пожвавлення економічної активності.

Очікується, що 2024 року рівень безробіття знизиться до 20%, а 2025-го — до 17,6%, повідомляється в Інфляційному звіті.

НБУ очікує, що безробіття залишатиметься вищим за свій природний рівень, з огляду на те що процес відновлення виробничих потужностей і логістичних шляхів потребуватиме чимало часу.

Водночас НБУ прогнозує, що в реальному вимірі зарплати зростатимуть повільно через значну інфляцію: у 2023-му — на 3,3%, а протягом наступних двох років — ще на 6,5% та 4,3% відповідно.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Лютого 2023 16:30
61

Здавати Бахмут ніхто не буде, – Зеленський
3 Лютого 2023 18:35
4

Окупанти наступають на чотирьох напрямках, – Генштаб
3 Лютого 2023 17:11
33

Євросоюз готує десятий пакет санкцій проти рф на €10 мільярдів
3 Лютого 2023 13:38
79

З 6 лютого “Харківобленерго” вводить новий графік погодинних відключень електроенергії
3 Лютого 2023 13:15
172

Синєгубов: буде створено 8 нових бригад “Гвардії наступу”
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Россия должна уйти
Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
усі думки