В Україні рівень безробіття 2023 року становитиме близько 26% — прогноз НБУ

Національний банк України прогнозує безробіття в Україні на рівні 26% у 2023 році.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

У НБУ прогнозують, що впродовж 2023 року безробіття залишатиметься на високому рівні (близько 26%). Надалі воно знижуватиметься завдяки розширенню попиту на робочу силу на тлі пожвавлення економічної активності.

Очікується, що 2024 року рівень безробіття знизиться до 20%, а 2025-го — до 17,6%, повідомляється в Інфляційному звіті.

НБУ очікує, що безробіття залишатиметься вищим за свій природний рівень, з огляду на те що процес відновлення виробничих потужностей і логістичних шляхів потребуватиме чимало часу.

Водночас НБУ прогнозує, що в реальному вимірі зарплати зростатимуть повільно через значну інфляцію: у 2023-му — на 3,3%, а протягом наступних двох років — ще на 6,5% та 4,3% відповідно.