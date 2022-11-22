Економіка

В Україні майже не залишилося ТЕС і ГЕС, які не потрапили під атаку росіян

22 Листопада 2022 15:42
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війна, електроенергія

В Україні майже не залишилося тепло- та гідроелектростанцій, а також вузлових підстанцій «Укренерго», в які б не поцілила росія.

Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Він нагадав, що шоста атака росіян на об’єкти української енергосистеми була найбільшою в історії. Цілями здебільшого стали підстанції «Укренерго» та українські електростанції, які виробляють енергію для споживачів.

За словами Кудрицького, в цей день, 16 листопада, було пошкоджено 15 об’єктів «Укренерго».

«Після цієї атаки в Україні практично не залишилося неушкоджених теплових і гідроелектростанцій та вузлових підстанцій “Укренерго”. На кожну важливу підстанцію прилітало по три, по п’ять і навіть по вісім разів. Масштаб руйнувань колосальний», — зазначив Кудрицький.

Він додав, що після кожної масованої ракетної атаки потрібен певний час, щоб спочатку дати живлення більшості споживачів. І потім ще до трьох днів, щоб перейти від аварійних графіків відключення до планових.


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