В енергосистемі України досі зберігається дефіцит електроенергії, – Укренерго

Станом на 19:00 25 листопада в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит – 30% від потреби споживання.

Про це повідомляє Укренерго.

“Поетапне відновлення енергосистеми продовжується. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Триває підключення електроенергії побутовим споживачам. Для того, щоб тримати баланс в системі в таких умовах, Диспетчерський центр «Укренерго» ще вранці довів до кожного обленерго обсяги споживання, яких вони мають дотримуватися протягом доби”, – повідомили в компанії.