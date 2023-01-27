В енергосистемі надалі спостерігається значний дефіцит потужності, – Укренерго

В енергосистемі Україні й надалі спостерігається значний дефіцит потужності через низку масованих ударів росіян. Аварійні відключення світла запровадили в десяти областях країни.
Про це повідомляє “Укренерго”.
Внаслідок обстрілу росіян були пошкоджені електростанції й високовольтна мережа. Вчора 26 січня, ворог завдав суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі.
“Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання”, – пише пресслужба.
До усіх областей були доведені ліміти споживання, які діятимуть упродовж доби. Станом на 11:00 перевищення лімітів було зафіксовано вже у десяти областях:
- Харківській;
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Кіровоградській;
- Київській;
- Черкаській;
- Житомирській;
- Волинській;
- Львівській;
- Рівненській.
Аварійні відключення можливі й в інших областях упродовж доби.