Економіка

В енергосистемі надалі спостерігається значний дефіцит потужності, – Укренерго

27 Січня 2023 11:27
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електроенергія

В енергосистемі Україні й надалі спостерігається значний дефіцит потужності через низку масованих ударів росіян. Аварійні відключення світла запровадили в десяти областях країни.

Про це повідомляє “Укренерго”.

Внаслідок обстрілу росіян були пошкоджені електростанції й високовольтна мережа. Вчора 26 січня, ворог завдав суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі.

“Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання”, – пише пресслужба.

До усіх областей були доведені ліміти споживання, які діятимуть упродовж доби. Станом на 11:00 перевищення лімітів було зафіксовано вже у десяти областях:

  • Харківській;
  • Донецькій;
  • Запорізькій;
  • Кіровоградській;
  • Київській;
  • Черкаській;
  • Житомирській;
  • Волинській;
  • Львівській;
  • Рівненській.

Аварійні відключення можливі й в інших областях упродовж доби.


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