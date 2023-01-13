Укрпошта знизила тарифи на посилки до країн Балтії

Укрпошта знизила тарифи на доставку до Литви, Латвії, Естонії до 45%.

«Українці можуть ще дешевше відправляти посилки рідним та друзям, які знаходяться в країнах Балтії, а також продавати товари українського виробництва на міжнародних маркетплейсах», — заявили у компанії.

У рамках співпраці Укрпошти з поштовими операторами Lietuvos paštas (Литва), Latvijas Pasts (Латвія) та Omniva (Естонія) було знижено тарифи на відправку дрібних пакетів на 25%-35% залежно від ваги, та посилок на 35%-45%, сказано у повідомленні Укрпошти.

Тепер відправити браслет з українською символікою вагою до 250 гр. коштуватиме $5,73; пару українських книжок вагою 1 кг — від $11; посилку з дому з речами переселенців вагою 5 кг — від $21.