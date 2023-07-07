Економіка

“Укренерго” зафіксувало рекордне споживання електроенергії

7 Липня 2023 15:56
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електроенергія

НЕК “Укренерго” зафіксувало найвище споживання електроенергії за першу половину літа 6 липня о 16:00 – українців просять зменшити використання кондиціонерів та потужних приладів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зафіксований рівень споживання в енергосистемі є на 7% вище, ніж у найспекотніший день літа 2022 року, і на 14% більше, ніж у минулий четвер. “Для розуміння таке зростання дорівнює виробничій потужності майже двох атомних енергоблоків”, – пояснюють в Укренерго.

Причиною суттєвого зростання споживання є, перш за все, активне використання кондиціонерів.

“Якщо минулого літа такі піки споживання для енергосистеми не були занадто складним завданням, то зараз різке збільшення навантаження суттєво ускладнює її роботу. Адже енергосистема все ще відновлюється після масованих терористичних атак росіян.

Тривають масштабні ремонтні роботи на електростанціях та в мережі, і відповідно в роботі менше енергоблоків та основного обладнання високовольтної інфраструктури”, – додали в компанії.

Для цього з 16:00 до 23:00 споживачів закликають зменшити використання кондиціонерів та потужних електроприладів, не вмикайте їх одночасно та перенести енергоємне споживання на інші години доби.


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