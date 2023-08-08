Економіка

Українські виробники готові закрити потребу в техніці для розмінування

8 Серпня 2023 13:38
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Українські виробники здатні задовольнити потреби у виготовленні техніки для гуманітарного розмінування, повідомила пресслужба Мінекономіки з посиланням на першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки України Юлію Свириденко.

Згідно з повідомленням міністерства, про це йшлося під час наради членів уряду з представниками компаній-виробників техніки та обладнання для розмінування.

Представники виробників машин і обладнання з розмінування повідомили про готовність випускати щорічно декілька десятків піротехнічних машин важкого типу зі ступенем локалізації від 15% до 50%; до 1 тис. автомобілів для перевезення протимінних команд; машини для транспортування вибухонебезпечних предметів, вантажні автомобілі, броньовані навантажувачі.

Крім того, вони щомісяця готові випускати до п’яти машин для підготовки ґрунту для розмінування.

Як повідомлялося, перша вітчизняна машина для розмінування, розроблена харківськими виробниками, пройшла сертифікацію, що дає змогу налагодити її виробництво і використовувати для розмінування територій. Щомісяця можуть випускатися дві такі машини.

Крім того, згідно з підписаними меморандумами, в Україні мають намір локалізувати виробництва хорватська корпорація DOK-ING d.o.o. (у співпраці з “А3ТЕХ-Україна”) і данська Hydrema (на потужностях компанії “Пожмашина”).


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