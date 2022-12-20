Економіка

Україна отримала 2 мільярди доларів гранту від США

20 Грудня 2022 15:35
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сша, допомога

До держбюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд доларів США з Цільового фонду Світового банку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що це вже другий транш з гранту загальним розміром 4,5 млрд доларів США.

Кошти надані США через Цільовий фонд Світового банку, у рамках проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”.

“Залучене грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та заробітних плат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій”, – пояснили в Мінфіні.

“З перших днів злочинного вторгнення РФ в Україну, Сполучені Штати підтримують нас на всіх можливих напрямах, в тому числі надаючи фінансову допомогу для держбюджету у формі грантів.

Така допомога є надзвичайно важливою, адже не тільки дозволяє зберегти можливість вчасно і в повному обсязі здійснювати пріоритетні соціальні платежі, а ще й не збільшує подальше боргове навантаження на держбюджет”, – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Загалом, після початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала від Сполучених Штатів Америки вже 12 млрд доларів США у формі грантів, додали в Мінфіні.

Таким чином, Сполучені Штати Америки є найбільшим донором прямої бюджетної допомоги серед усіх країн-партнерів у 2022 році.


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