Економіка

Україна наполягає, щоб «зернова угода» була безстроковою і продовжувалася автоматично

17 Березня 2023 17:49
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зерно

Українська влада наполягає, щоб Чорноморська зернова ініціатива була безстроковою і продовжувалася автоматично на 120 днів.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він наголосив, що Україна є однією з ключових ланок світової продовольчої безпеки. «Спроби агресора скоротити терміни продовження — це маніпуляція заради подальшого шантажу та нагнітання глобальної продовольчої кризи», — стверджує прем’єр.

За його словами, Україна та її партнери вже працюють над продовженням «зернової угоди». Шмигаль нагадує, що від початку дії ініціативи вже вдалося експортувати понад 24 мільйон тонн продовольства.

«За умов розблокування чорноморських морських шляхів зможемо експортувати вдвічі більше», — запевняє прем’єр-міністр.


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