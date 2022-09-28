У Туреччині відмовилися від платіжної системи “Мир”, але вже розробили альтернативу для росіян

Всі три державні банки Туреччини відмовились від використання російської платіжної системи “Мир”. Раніше так само вчинили приватні Isbank та Denizbank. Замість системи “Мир” Туреччина та Росія розробили альтернативу і незабаром представлять проект публічно, – пише OBOZREVATEL.

Про це заявив турецький телеканал NTV, а пізніше агентство AFP повідомило про офіційне підтвердження цієї інформації. Зазначається: заяви фінустанов з’явились після повідомлень про можливе введення санкцій США за використання платіжної системи РФ.

“Слідом за двома приватними банками про вихід з “Мира” заявили три державні банки. Раніше ж управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США випустило попередження про покарання для фінансових організацій, які використовують цю платіжну систему”, – йдеться в повідомленні.

Також приймати російські банківські картки системи “Мир” після посилення тиску з боку США та ЄС на Анкару ще до загальної банківської заборони відмовилися й деякі готелі в Туреччині. Наприклад, про такі зміни повідомляла частина готелів в Антальї.

Проте, за даними Aydınlık, уряд Туреччини оголосить деталі розробленої альтернативою російської системі ” Світ ” платіжної системи у найближчі два дні, тобто. до 30 вересня. За інформацією видання, нарада з проблем із системою вже проведена за участю лідера Туреччини Реджепа Ердогана та економічних відомств.

Розробити таку систему раніше доручив сам Ердоган. У США ще не повідомляли, чи можуть бути запроваджені санкції проти цього варіанта розрахунків росіян за кордоном.

Поки ж система не запрацювала, туроператори радять росіянам возити із собою за кордон готівку. Картки Mastercard та Visa, випущені російськими банками, не працюють за межами РФ.