Економіка

У ніч на середу росіяни знищили у Ренійському морпорту до 5 тис. тонн продукції

16 Серпня 2023 21:44
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зерно

Нічна атака 16 серпня російського безпілотника по портовій інфраструктурі держпідприємства “Ренійський морський торговельний порт” (Одеська обл.) знищила 3-5 тис. тонн сільгосппродукції, повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

“У рамках атаки (в ніч на 16 серпня) були втрачені тисячі тонн продукції, які оцінюються мільйонами доларів. Якщо ми говоримо про обсяги, то це було сумарно 3-5 тис. тонн продукції”, – сказав він в ефірі марафону “Єдині новини”.

Водночас заступник міністра зазначив, що можливість відправляти в різні періоди щодня десятки тисяч тонн продукції зберігається.

Як повідомлялося, в ніч на 16 серпня під час атаки російським безпілотником території ДП “Ренійський морський торговельний порт” було знищено два металевих склади ангарного типу, сталося займання двох тракторів, а також шроту в розташованому поруч складі на площі 10 кв. м.


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