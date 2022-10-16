Економіка

У «Газпромі» погрожують зупинкою поставок, якщо ЄС обмежить ціну на російський газ

16 Жовтня 2022 16:37
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газпром

Глава російського «Газпрому» Олексій Міллер пригрозив зупинкою постачання газу до ЄС, якщо там запровадять обмеження цін на російський газ.

Про це пише РБК.

Міллер поскаржився, що запровадження ліміту порушує умови контрактів.

«Ми керуємося тими контрактами, які підписано. Таке одностороннє рішення — це, звичайно ж, порушення суттєвих умов контракту, яке спричиняє припинення постачання», — заявив він.

Країни Євросоюзу вже кілька тижнів обговорюють встановлення граничної ціни на російський газ. Єврокомісія збиралася висунути таку пропозицію ще у вересні. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн заявляла, що ЄС уже скоротив імпорт російського газу з 40% до 9%.


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