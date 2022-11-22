Економіка

США і союзники планують у середу визначитися з обмеженням ціни на російську нафту, – WSJ

22 Листопада 2022 19:18
6
нафта

Сполучені Штати, Європейський Союз та країни G7 планують 23 листопада дійти спільної згоди щодо встановлення максимальної ціни на російську нафту, яка може становити від $60 до $70 за барель.

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

«США та союзні країни планують узгодити обмеження ціни на російську нафту вже в середу, причому офіційні особи обговорюють її встановлення на рівні близько $60 за барель»,- йдеться в повідомленні.

Водночас переговори щодо узгодження максимальної ціни на російську нафту тривають, і ліміт може бути визначений на рівні до $70 за барель, зауважує видання.

Зазначається, що в середу мають зустрітися посли 27 країн-членів Євросоюзу, щоб дійти остаточної згоди щодо ціни. При цьому ЄС повинен погодити граничну ціну одностайно, і, за попередніми оцінками, це може бути складним.

Тим часом, країни G7 планують також затвердити обмеження синхронно з Євросоюзом.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Листопада 2022 18:49
37

ЗСУ атакували два райони скупчення військ рф, – Генштаб
22 Листопада 2022 17:43
9

США виділили Україні 4,5 млрд доларів фінансової допомоги
22 Листопада 2022 17:34
30

Імітація здачі у полон та відкриття вогню: розпочато провадження за фактом віроломства російських військових
22 Листопада 2022 17:12
9

За дев’ять місяців ворог пошкодив 117 інфраструктурних об’єктів Харківських теплових мереж
22 Листопада 2022 15:58
32

Помер екснардеп та син командувача УПА Юрій Шухевич
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
Віталій ПОРТНИКОВ

Це Росія вбила поляків
Дмитро КОМАРОВ

Это война против самых незащищенных людей
усі думки