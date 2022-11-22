США і союзники планують у середу визначитися з обмеженням ціни на російську нафту, – WSJ

Сполучені Штати, Європейський Союз та країни G7 планують 23 листопада дійти спільної згоди щодо встановлення максимальної ціни на російську нафту, яка може становити від $60 до $70 за барель.

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

«США та союзні країни планують узгодити обмеження ціни на російську нафту вже в середу, причому офіційні особи обговорюють її встановлення на рівні близько $60 за барель»,- йдеться в повідомленні.

Водночас переговори щодо узгодження максимальної ціни на російську нафту тривають, і ліміт може бути визначений на рівні до $70 за барель, зауважує видання.

Зазначається, що в середу мають зустрітися посли 27 країн-членів Євросоюзу, щоб дійти остаточної згоди щодо ціни. При цьому ЄС повинен погодити граничну ціну одностайно, і, за попередніми оцінками, це може бути складним.

Тим часом, країни G7 планують також затвердити обмеження синхронно з Євросоюзом.