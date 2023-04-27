Економіка

Шмигаль обговорив із міністром оборони Італії посилення обороноздатності України

27 Квітня 2023 20:13
6
читать на русском →
італія, кабмін

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту до Рима зустрівся з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто та обговорив із ним посилення військово-технічної допомоги для України, співробітництво в оборонній галузі та євроатлантичну інтеграцію, повідомляє пресслужба українського уряду.

“Вдячні Італії за підтримку України на шляху до НАТО. Українська армія за підтримки союзників уже впроваджує найкращі стандарти альянсу й на практиці доводить перевагу цих стандартів у війні з Росією”, – сказав прем’єр-міністр України, якого цитує пресслужба.

Шмигаль також наголосив, що Україна зацікавлена у співпраці з Італією як з одним із ключових союзників в оборонній сфері.

“Сьогодні в центрі нашої уваги – воєнно-промисловий комплекс. Україна має великий потенціал для розвитку цього напряму та здатна бути серед лідерів у Європі”, – наголосив він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Квітня 2023 19:05
103

ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до Росії
27 Квітня 2023 21:05
4

В Україні на бойове чергування заступив другий дивізіон ЗРК Patriot
27 Квітня 2023 18:55
51

“Точку-У” по вокзалу Краматорська могли випустити з окупованої території Харківщини
27 Квітня 2023 18:37
14

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, ЗСУ відбили 35 атак ворога, – Генштаб
27 Квітня 2023 16:43
47

Окупанти обстріляли Токарівку на Харківщині, одна людина загинула
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
Юрий САПРОНОВ

Багато гівна летить на вентилятор
Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
усі думки