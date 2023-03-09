Сенат Франції схвалив підвищення пенсійного віку

Сенат Франції схвалив ключову 7-у статтю урядового законопроекту, яка передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, повідомило BFMTV. Завершити розгляд всього документа, який викликав багатотисячні протести по всій країні, у верхній палаті парламенту планують до 12 березня.

З поправками до 7 статті консолідовано виступили представники політичних рухів лівого спрямування (комуністи, соціалісти, захисники довкілля). Проте пункт схвалили більшістю голосів: 201 за, 115 проти. Перш ніж законопроект спустять до нижньої палати парламенту, сенатори мають розглянути ще близько тисячі поправок до нього.

“Не знаю, чи встигнемо ми проголосувати до вечора неділі, чи перешкоди з боку лівих завадять цьому”, – сказав сенатор від правоцентристської республіканської партії Роже Каручі.

У Франції законопроекти мають бути розглянуті обома палатами парламенту. При цьому адресувати ініціативу, за деякими винятками, можна довільно – сенат (верхня палата) або національну асамблею (нижня палата).

У січні 2023 року уряд Франції запропонував реформу, яка передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 2030 року. Згідно з опитуванням, дані якого навів Bloomberg, проти реформи виступають 67% французів.