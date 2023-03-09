Економіка

Сенат Франції схвалив підвищення пенсійного віку

9 Березня 2023 12:50
42
читать на русском →
франція, пенсія

Сенат Франції схвалив ключову 7-у статтю урядового законопроекту, яка передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, повідомило BFMTV. Завершити розгляд всього документа, який викликав багатотисячні протести по всій країні, у верхній палаті парламенту планують до 12 березня.

З поправками до 7 статті консолідовано виступили представники політичних рухів лівого спрямування (комуністи, соціалісти, захисники довкілля). Проте пункт схвалили більшістю голосів: 201 за, 115 проти. Перш ніж законопроект спустять до нижньої палати парламенту, сенатори мають розглянути ще близько тисячі поправок до нього.

“Не знаю, чи встигнемо ми проголосувати до вечора неділі, чи перешкоди з боку лівих завадять цьому”, – сказав сенатор від правоцентристської республіканської партії Роже Каручі.

У Франції законопроекти мають бути розглянуті обома палатами парламенту. При цьому адресувати ініціативу, за деякими винятками, можна довільно – сенат (верхня палата) або національну асамблею (нижня палата).

У січні 2023 року уряд Франції запропонував реформу, яка передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 2030 року. Згідно з опитуванням, дані якого навів Bloomberg, проти реформи виступають 67% французів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Березня 2023 15:15
0

Шмигаль: “Особлива увага поверненню електроенергії в Харків”
9 Березня 2023 14:37
19

Зеленський провів нараду через російський ракетний удар
9 Березня 2023 13:44
36

Польща передала Україні обіцяні “Леопарди”
9 Березня 2023 13:32
109

У Москві заявили, що сьогодні по Україні був нанесений “удар возмєздія”
9 Березня 2023 12:26
32

Глава МАГАТЕ: Ситуація на Запорізька АЕС загрозлива
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Ошибочное” убийство любого путинского двойника: последствия
Денис КАЗАНСКИЙ

Неимоверная история происходит в Донецке
Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Психологическая усталость от войны
Александр КИРШ

Новое послание директора мордора:
шантаж разложением и секретная часть
Віталій ПОРТНИКОВ

Навіщо Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіна
усі думки