Економіка

Ryanair наймає в Україні пілотів та бортпровідників, готуючись до повернення після віійни

30 Січня 2023 16:30
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авіа

Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair наймає значну кількість українських пілотів та бортпровідників. Таким чином вона готується до повернення на український ринок після закінчення війни з Росією.

Про це повідомляє Reuters.

“Ми сповнені рішучості повернутися в Україну, як тільки це стане безпечним”, – заявив генеральний директор компанії Майкл О’Лірі.

Перед повномасштабним вторгненням РФ він говорив, що розглядає можливість розміщення в Україні до 20 літаків.

“Ми наймаємо достатню кількість українських пілотів та бортпровідників спеціально для того, щоб ми могли… відновити бази в Україні, якщо і коли це буде безпечно”, – сказав О’Лірі аналітикам після публікації фінансових результатів за третій квартал.


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