Росія, Туреччина і Катар готують нову тристоронню “зернову угоду” – Bild

Росія заздалегідь попередила Туреччину про вихід із “зернової угоди”, а зараз РФ, Туреччина і Катар працюють над новою тристоронньою угодою, яка має прийти на зміну попередній.

Про це свідчить службове листування між МЗС і посольствами Росії та Туреччини з 21 липня по 8 серпня, яке є у розпорядженні Bild.

“Пропонується постачати російське зерно в бідні країни, переважно в Африці. Туреччина виступить як організатор, Катар – як спонсор поставок.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан просить Росію відновити при цьому колишню зернову угоду, щоб зерно поставлялося і з України. Анкара також пропонує діяти під егідою ООН”, – йдеться у повідомленні.

За даними Bild, нова угода може бути укладена вже цими вихідними в Будапешті. Для цього туди вже вилетів глава Татарстану Рустам Мінніханов. Туди ж прибуде і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.