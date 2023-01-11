Економіка

Росія щодня втрачає $172 млн через обмеження ціни на нафту — Bloomberg

11 Січня 2023 13:15
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санкції, нафта

Росія щодня втрачає 172 мільйони доларів через ціновий ліміт на нафту, який ввели західні країни.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Гельсінський центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

За даними дослідників, втрати росії зростуть після того, як з 5 лютого обмеження в ціні стосуватиметься й продуктів нафтоперероблювання. Вони оцінюють, що тоді росія втрачатиме до 280 мільйонів доларів щодня.

«Заборона ЄС на нафту та обмеження цін на нафту нарешті почали діяти, і вплив настільки ж значний, як і очікувалося», — сказав провідний аналітик CREA Лаурі Міллівірта.

Експерти зазначають, що потрібно й надалі змінювати ліміт на ціну. Наприклад, обмеження ціни до 25-25 доларів за барель призведе до того, що російські витрати на виробництво та транспортування перевищуватимуть дохід від постачань. А це призведе до втрат на ще 100 мільйонів євро щодня.

Однак залишається загроза, що росія може довільно скоротити постачання нафти через обмеження в ціні. Так, 27 грудня 2022 року росія заборонила постачати свою нафту в країни, які встановили граничну. Однак президент може надавати спеціальний дозвіл на постачання нафти й нафтопродуктів.


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