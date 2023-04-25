Підвищення цін на електроенергію знову відклали

Кабінет Міністрів України продовжив дію фіксованої ціни на електроенергію для населення в 1,44 грн/кВт-год і 1,68 грн/кВт-год залежно від споживання ще на місяць, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць”, – сказав Шмигаль на засіданні уряду.

До цього Кабмін зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення до 30 квітня 2023 року.

Водночас голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявив, що в уряді розглядають два варіанти підвищення тарифу: до 2,40 гривень та до 2,80 гривень за 1 кВт/год

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) заявила про плани підвищити тарифи на газ та електроенергію. Терміни поки що не визначено.