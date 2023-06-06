Економіка

Підрив Каховської ГЕС не вплине на функціонування енергосистеми України

6 Червня 2023 21:56
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електроенергія, каховка

Підрив Каховської ГЕС не вплине на функціонування енергосистеми України на вільних від окупації територіях, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Енергетичні питання. Російський теракт із підриву Каховської ГЕС не вплине на функціонування енергосистеми України на вільних від окупації територіях. Оскільки з вересня минулого року Каховська ГЕС не була в енергетичній системі, її потужності не задіяні в генерації електроенергії”, – сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Прем’єр зазначив, що, незважаючи на це, уряд вживає заходів щодо збільшення енергетичних імпортно-експортних можливостей України та Європейського Союзу.

“Відстежуємо ситуацію на Запорізькій АЕС. Наразі станція не працює, рівень води в ставку-охолоджувачі перебуває на технічно необхідній позначці. Однак підрив Каховської ГЕС і перебування російських терористичних військ на станції створюють для України та світу безпрецедентні загрози”, – заявив він.

У зв’язку з цим Шмигаль наголосив, що Україна наполягає на демілітаризації ЗАЕС, щоб Росія не здійснила ще один теракт.


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