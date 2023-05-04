Норвегія відновлює розробку нафтогазових родовищ в арктичних водах через російське вторгнення в Україну — Bloomberg

Найбільші нафтогазові компанії Норвегії планують відновити розробку нових родовищ у Баренцовому морі. Це викликано бажанням влади забезпечити майбутнє Норвегії як ключового постачальника енергоресурсів до Європи на тлі російського вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що Баренцове море містить понад 60% нерозвіданих вуглеводневих ресурсів Норвегії. Воно вже давно розглядається як майбутнє нафтогазової промисловості країни. Проте до цього успіхи в розвідці нових родовищ були нечисленними, а відсутність інфраструктури ускладнювала розвиток у цьому напрямку.

Останніми роками в країні зростали сумніви щодо того, скільки з цих невикористаних ресурсів зрештою можна видобути та експортувати, зазначає Bloomberg.

Однак повномасштабне вторгнення росії в Україну все змінило. За інформацією Bloomberg, Норвегія стала найбільшим постачальником природного газу в Європі.

Країна вже викачує нафту і газ з двох родовищ у Баренцевому морі — Голіата і Снохвіта. Буріння в цьому регіоні більш розвинене, ніж в інших арктичних водах, оскільки південна частина моря залишається практично вільною від криги цілий рік завдяки потеплінню, спричиненому Гольфстрімом.

Та для того, щоб суттєво вплинути на експорт країни, необхідно реалізувати більше проєктів, пояснюють журналісти.

Тому цього року норвезький уряд планує запропонувати ліцензії на розвідувальні роботи на 92 ділянках. З них 78 — розташовані у Баренцевому морі.

У 2020 році уряд Норвегії вже оголошував тендер на розвідування дев’яти нафтових ділянок у Баренцовому морі. Видобування на них планувалося почати з 2021 року. Тоді критики казали, що такі дії Норвегії не лише можуть зашкодити довкіллю, а й погіршити відносини з росією.