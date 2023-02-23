Економіка

НАЗК внесло Auchan у перелік міжнародних спонсорів війни

23 Лютого 2023 14:22
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корупція

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло французьку корпорацію Auchan у перелік міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що підставою для внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що, під час повномасштабного вторгнення Росіі в Україну компанія відмовилась від бойкоту держави-терориста та не закрила свій бізнес в РФ.

“Вислів “Тебе в магазин, як за смертю посилати” ще ніколи не був настільки правдивим. Бо деякі компанії дійсно приносять смерть та страждання фінансуючи війну проти України, поки продовжують працювати в державі-терористі РФ та сплачують там податки”, – підкреслили в НАЗК.

Там нагадали, що завдяки журналістським розслідуванням The Insider, Le Monde і Bellingcat стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення, російська дочірня компанія французького “Ашану” постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом “гуманітарної допомоги”, а також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів в РФ.

Для “Ашану” Росія є другим за значимістю ринком збуту після Франції. Лише у 2020 році російський “Ашан” сплатив 167 мільйонів доларів до російського бюджету.


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