Економіка

Найбільш складна ситуація наразі на Харківщині, – Укренерго

10 Лютого 2023 13:44
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електроенергія

Енергосистема України зазнала сьогодні 14-го масованого ракетного удару та вночі – 16-ї атаки ворожими БПЛА. Основною ціллю  росії  знову були електростанції та об’єкти високовольної мережі.

Про це повідомляє Укренерго.

“Найбільш складна ситуація наразі на Харківщині. Зараз там тривають аварійні відключення. Мережеві обмеження через атаку діють на Хмельниччині, а також  зберігаються на Одещині та Київщині. Дефіцит в енергосистемі – значний”, – йдеться у повідомлені.

Ремонтні бригади «Укренерго» вже займаються ліквідацією наслідків прильотів та розпочинають аварійно-відновлювальні роботи.


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