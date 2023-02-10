Найбільш складна ситуація наразі на Харківщині, – Укренерго

Енергосистема України зазнала сьогодні 14-го масованого ракетного удару та вночі – 16-ї атаки ворожими БПЛА. Основною ціллю росії знову були електростанції та об’єкти високовольної мережі.

Про це повідомляє Укренерго.

“Найбільш складна ситуація наразі на Харківщині. Зараз там тривають аварійні відключення. Мережеві обмеження через атаку діють на Хмельниччині, а також зберігаються на Одещині та Київщині. Дефіцит в енергосистемі – значний”, – йдеться у повідомлені.

Ремонтні бригади «Укренерго» вже займаються ліквідацією наслідків прильотів та розпочинають аварійно-відновлювальні роботи.