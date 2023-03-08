Нацбанк ліквідує Форвард Банк

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ “Банк Форвард”.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

“Національний банк України, зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалив рішення від 7 березня 2023 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ “Банк Форвард” із 8 березня 2023 року”, – йдеться в повідомленні.

7 лютого 2023 року банк було віднесено до категорії неплатоспроможних у зв’язку з неприведенням своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

З 24 листопада 2022 року Форвард Банк вважався проблемним. Підставою для такого рішення стало падіння доходів банку, що створювало ризики зменшення його регулятивного капіталу та порушення нормативів.

Відтоді його становище тільки погіршилося, падіння капіталу продовжилося і перспектив його поліпшення не було ніяких.

Тому 7 лютого правління НБУ вирішило зарахувати АТ “Банк Форвард” до категорії неплатоспроможних. Оскільки частка Форвард Банку становила лише 0,1% від активів платоспроможних банків, це ніяк не вплине на стабільність банківського сектору України.

Усі вкладники банку зможуть повернути свої гроші через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 січня 2023 року становить 1 535,6 млн грн.

Форвард Банк раніше мав назву Російський стандарт (Україна). На ринку він присутній із 2006 року. Контролером банківської групи “Форвард”, яка розпалася 29 грудня 2019 року, значився російський горілчаний магнат та власник холдингу “Русский Стандарт” Рустам Таріко.

Указом президента в жовтні 2022 року введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким до Таріко застосували персональні санкції.