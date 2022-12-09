Міненерго доручено розробити чіткі пріоритети включення електропостачання, – Шмигаль

Держава та уряд систематизують процес щодо того, хто насамперед буде отримувати електроенергію. У пріоритеті — чотири категорії енергоспоживачів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава Кабміну дав доручення міністру енергетики розробити та подати на розгляд уряду чіткі пріоритети включення електропостачання.

Перший пріоритет — це критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні.

Другий пріоритет — це об’єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави.

Третій пріоритет — це бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти (наприклад, хлібопекарні та молокозаводи).

Четвертий пріоритет — житловий сектор.

Тільки після включення цих чотирьох груп електроенергія має постачатися на інші об’єкти.

Також Міненерго разом з НКРЕКП, Антимонопольним комітетом та місцевою владою мають розробити механізм реагування на заяви людей та бізнесу щодо порушення черговості та пріоритетності включення споживачів.

Для промислового сектора розробляють рекомендації щодо часткового або повного переведення роботи у нічні зміни.

«Будемо відверто казати: цієї зими ми будемо постійно жити в умовах обмеження споживання електроенергії […] Пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції в Україні, різною мірою пошкоджено понад 40% обєктів високовольтної мережі. Тому у більшості регіонів обмеження електропостачання все ще значні. Це необхідний захід», — сказав Шмигаль.

За його словами, найскладніша ситуація — на Донеччині та Харківщині, де окупанти майже щодня атакують артилерією об’єкти генерації та розподільчі мережі. Ситуація ускладнюється погодними умовами, які уповільнюють не тільки відновлювальні роботи, але й роботу саперних бригад.

Так, для допомоги понад 480 кубічних метрів дров від «Укрзалізниці» доправлять до Харківської ОВА. Їх розподілять між жителями області. Для Донеччини «Укрзалізниця» за рішенням уряду передасть 600 буржуйок.