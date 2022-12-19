Економіка

Країни ЄС домовилися про встановлення граничної ціни на газ

19 Грудня 2022 18:31
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санкції, газ

Міністри енергетики країн Європейського союзу домовилися про встановлення граничної ціни на газ.

Про це повідомив речник чеського головування в ЄС Дмітрій Черніков, пише “Європейська правда“.

“Угода.”, – написав Черніков у Twitter, не повідомивши деталей.

За інформацією Bloomberg, європейські країни домовилися про обмеження ціни на природний газ на рівні 180 євро, поклавши край багатомісячним політичним суперечкам про те, чи варто втручатися в енергетичну кризу, яка загрожувала регіонові рецесією.

Так званий механізм корекції газового ринку, покликаний запобігти екстремальним коливанням цін, буде застосований з 15 лютого. Ухвалене обмеження значно нижче, ніж попередня пропозиція Європейської комісії, яка не змогла б запобігти різким стрибкам, що спостерігалися в регіоні на початку цього року, коли Росія обмежила постачання газу через війну в Україні.

Нове обмеження набуде чинності лише у випадку, якщо різниця в ціні зі світовими цінами на скраплений природний газ перевищуватиме 35 євро. Для запуску механізму ціни повинні залишатися вище обох граничних рівнів протягом трьох днів.

Хоча базові європейські ціни на газ знизилися в останні місяці до близько 100 євро за мегават-годину, вони залишаються значно вищими за середні для цієї пори року. Політики та аналітики також очікують, що високі ціни збережуться і наступного року, оскільки країни шукають альтернативи російським поставкам.


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