Економіка

Кабмін надав 70 мільйонів гривень на відбудову харківської ТЕЦ-3

28 Вересня 2022 16:11
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війна, кабмін

Кабінет Міністрів України виділив на відбудову харківської ТЕЦ-3, яка зазнала пошкоджень внаслідок російських обстрілів, 70 мільйонів гривень.

Гроші з резервного фонду держбюджету виділили на засіданні Уряду 27 вересня.

“Це дасть можливість відновити теплопостачання для містян та забезпечити своєчасний початок та стале проходження майбутнього опалювального періоду”, — заявив під час засідання Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Російські обстріли зачепили будівлю котлотурбінного цеху та енергетичне обладнання, пошкоджені парові котли, виведено з ладу електричне обладнання трансформаторної підстанції, повідомили в Уряді.

“Для відбудови об’єкта вже розроблено план ремонтно-відновлювальних робіт”, — повідомляє пресслужба Уряду.


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