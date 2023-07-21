Кабмін націоналізував “Сенс банк” за 1 гривню

Кабмін 21 липня ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції “Сенс Банку” у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином фінустанова стає державною під управлінням Міністерства фінансів.

Про це йдеться у постанові Кабміну, яка опублікована на Урядовому порталі.

“Прийняти пропозицію Національного банку про участь держави в особі Міністерства фінансів у виведенні з ринку системно важливого банку акціонерного товариства “СЕНС БАНК” (далі — АТ “СЕНС БАНК”) у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, – йдеться у ньому.

Також уряд ухвалив взяти до відома, що держава в особі Мінфіну придбаває у ФГВФО акції АТ “СЕНС БАНК” у повному обсязі за одну гривню, а органом управління корпоративними правами за акціями “Сенс банку”, що належать державі, є Міністерство фінансів.

Згідно з постановою, “Державний експортно-імпортний банк України” (Укрексімбанк) визначили депозитарною установою, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім’я держави, на який будуть зараховані на акції АТ “Сенс Банку”.

Мінфіну доручили забезпечити укладення договору купівлі-продажу акцій АТ “СЕНС БАНК”. Видатки на придбання акцій здійснити за рахунок бюджетних коштів, передбачених Мінфіну у на його утримання. Та забезпечити оплату вартості зазначених акцій після їх зарахування на рахунок у цінних паперах держави в Укрексімбанку.