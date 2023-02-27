Економіка

Голова Мінфіну США прибула в Україну

27 Лютого 2023 18:55
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Сьогодні, 27 лютого, міністр фінансів США Джанет Єллен прибула до України з робочим візитом. Вона вже зустрілася із президентом Володимиром Зеленським.

“Важлива зустріч із міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен. США підтримують нас із перших днів цієї війни не лише зброєю, а й на фінансовому фронті. Ми дуже цінуємо це”, – написав Зеленський за підсумками переговорів.

Він зазначив, що вдячний за системні кроки щодо посилення санкційного тиску на Росію. Але необхідне і подальше нарощування обмежень, щоб країна-агресор не мала можливості фінансувати війну.

Єллен також провела переговори і з прем’єром України Денисом Шмигалем. Він нагадав, що США пообіцяли надати Україні понад 10 млрд доларів до вересня. Крім цього, американська влада виділила 1,5 млрд доларів на якнайшвидше відновлення, і ще 1,1 млрд доларів – на енергетичний сектор України та Молдови.

“Серед інших важливих тем нашої зустрічі: фінансовий та санкційний тиск на Росію, конфіскація заморожених російських активів, страхування військових ризиків. Цінуємо потужну та тверду підтримку уряду США та американського народу”, – написав голова Кабміну.


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