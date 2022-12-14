Франція надасть Україні €415 мільйонів на відновлення енергосектору

Франція передасть Україні обладнання на 415 мільйонів євро, яке допоможе у відновленні енергосектору. Так, близько 50% української енергетичної інфраструктури постраждало через російські атаки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

У відомстві зазначили, що міністр енергетики Герман Галущенко взяв участь у дискусійній панелі в межах Форуму з економічної стійкості та реконструкції України, який відбувся в Парижі.

«Я вдячний країнам і компаніям, які від самого початку війни допомагають Україні. Підтримка на суму 415 млн євро, яке Франція надасть Україні, значною мірою допоможе відновленню українського енергосектору», — наголосив Галущенко.

За його словами, через постійні російські атаки потреби України зростають щотижня. Високовольтне обладнання у пріоритеті, але є потреба й в іншій техніці та запчастинах для проведення ремонту мереж.

Міністр також зазначив, що наразі українським енергетикам потрібні й газотурбінні, і газопоршневі енергоблоки, які допоможуть забезпечити стабільну роботу енергосистеми.