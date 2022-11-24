Економіка

Forbes підрахував, скільки росія вже витратила на війну проти України

24 Листопада 2022 21:37
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війна

Російська Федерація за дев’ять місяців витратила на війну проти України приблизно 82 мільярди доларів, що становить чверть доходів рф за 2021 рік.

Про це свідчать розрахунки Forbes.

У виданні уточнили, що йдеться про прямі витрати рф, необхідні для підтримки військових дій.

Наголошується, що вказана цифра не включає стабільні видатки на оборону або втрати, пов’язані з економікою.

За даними Forbes, у 2021 році всі бюджетні доходи росії становили 340 мільярдів доларів. “Тобто рф уже витратила чверть минулорічних доходів на військові дії. Якщо навесні такі витрати могли виглядати цілком прийнятними, зважаючи, що тільки ЄС платив за нафту і газ росії близько 1 млрд євро на день. То зараз ситуація інша”, — зауважили у виданні.

Позначається також зниження доходів федерального бюджету рф від експорту нафти та газу. Так, після зупинки постачання через “Північний потік” росія втратила вже більшу частину європейського газового ринку. Крім того, з грудня почнуть діяти санкції щодо російської нафти.

Як зауважили в Forbes, війна тим часом вимагає більше грошей. Зазначається, що вартість витрат росії на збройну агресію проти України восени зросла вдвічі.

За інформацією видання, станом на сьогодні війна потребує щонайменше 10 мільярдів доларів на місяць.


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