Фонд держмайна змінює керівників на 47 державних підприємствах

Фонд держмайна України (ФДМУ) змінює керівників на 47 державних підприємствах за результатами аналізу фінансово-економічного стану підприємств.

Про це розповів перший заступник голови ФДМУ Дмитро Кліменков.

За його словами, на семи державних підприємствах вже змінили керівників, а щодо ще 40 очікується погодження з боку місцевих військових адміністрацій.

Наразі в управлінні ФДМУ є 2400 підприємств, більшість із яких була передана Фонду нещодавно. У Фонді вирішили проаналізувати фінансово-економічний стан підприємств, «чи виплачують людям зарплати, чи приносять доходи до бюджету».

Так, аналіз показав, що на більшості проаналізованих держпідприємств не виконуються фінансово-економічні плани, і вони приносять збитки.

«Наша ціль — налагодити роботу державних підприємств, щоб вони працювали чесно та прозоро, без використання сірих схем. Починаємо очищення Фонду держмайна від недобросовісних менеджерів», — заявив Кліменков.

Зараз ФДМУ шукає нових менеджерів для держпідприємств. Для того, щоб можна було подати кандидатуру на заміщення вакантної посади, Фонд планує запровадити онлайн-форму. Після цього разом із НАБУ буде проведена перевірка кандидатів та за результатами співбесід — ухвалюватися рішення.

Для нових керівників ФДМУ розробив KPI, щоб вони належним чином підготували держпідприємства до майбутньої приватизації за найвищою ціною.