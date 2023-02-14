Економіка

Фонд держмайна змінює керівників на 47 державних підприємствах

14 Лютого 2023 15:35
26
читать на русском →
кадри

Фонд держмайна України (ФДМУ) змінює керівників на 47 державних підприємствах за результатами аналізу фінансово-економічного стану підприємств.

Про це розповів перший заступник голови ФДМУ Дмитро Кліменков.

За його словами, на семи державних підприємствах вже змінили керівників, а щодо ще 40 очікується погодження з боку місцевих військових адміністрацій.

Наразі в управлінні ФДМУ є 2400 підприємств, більшість із яких була передана Фонду нещодавно. У Фонді вирішили проаналізувати фінансово-економічний стан підприємств, «чи виплачують людям зарплати, чи приносять доходи до бюджету».

Так, аналіз показав, що на більшості проаналізованих держпідприємств не виконуються фінансово-економічні плани, і вони приносять збитки.

«Наша ціль — налагодити роботу державних підприємств, щоб вони працювали чесно та прозоро, без використання сірих схем. Починаємо очищення Фонду держмайна від недобросовісних менеджерів», — заявив Кліменков.

Зараз ФДМУ шукає нових менеджерів для держпідприємств. Для того, щоб можна було подати кандидатуру на заміщення вакантної посади, Фонд планує запровадити онлайн-форму. Після цього разом із НАБУ буде проведена перевірка кандидатів та за результатами співбесід — ухвалюватися рішення.

Для нових керівників ФДМУ розробив KPI, щоб вони належним чином підготували держпідприємства до майбутньої приватизації за найвищою ціною.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Лютого 2023 16:34
2

Кабмін призначив нових заступників Резнікова та Клименка
14 Лютого 2023 16:19
15

Над Україною зафіксували повітряні кулі
14 Лютого 2023 14:51
39

CNN: Вербувати ув’язнених у Росії замість “Вагнера” почало Міноборони РФ
14 Лютого 2023 13:52
126

Названо ім’я форварда “Міная”, який захистив прибиральницю готелю від п’яного руського
14 Лютого 2023 13:04
72

Танки Leopard постачатимуть Україні вісім країн
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
усі думки